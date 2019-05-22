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تعليم الجيزة: المحافظ يعتمد غدا نتيجة الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:29 م
تعليم الجيزة: المحافظ يعتمد غدا نتيجة الشهادة الإعدادية خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، غدا الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها وتجميعها .
 
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية وفى جميع المدارس بداية الأسبوع القادم.
 
يذكر أن مدارس الجيزة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت الخميس 16 مايو ، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ورياضى ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى، بالجيزة 11 مايو الماضى واستمرت حتى 16 من نفس الشهر، والصف الاول والثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى، بدأت فى يوم 4 مايو وانتهت 9 من نفس الشهر، و امتحانات الصف الخامس و السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد بدأت يوم 7 واستمرت حتى 9 مايو، والصف الثانى الثانوى العام من 4 مايو وحتى 12.
 
 

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الشهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية


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