تعرف كيف تحصل على 3 إعانات استثنائية من اتحاد المهن الطبية

كتبت آية دعبس

يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضاء نقابة "الأطباء البشريين، الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، إعانات استثنائية.

ويستعرض "اليوم السابع"، طرق الحصول عليها:

(1) فى حالات المصائب الذى يتعرض لها عضو الاتحاد:

- مبلغ الاعانة: 2000 جنيه ( بحد اقصى ) على دفعتين خلال العام

- الاوراق:

- صورة الرقم القومى للعضو

- استمارة أ.ن

- صورة الرقم القومى للزوجة

- طلب الاعانة موجة من النقابة

- اسباب طلب الاعانة

- تقرير طبى اصل

(2) إعانة العجز الجزئى أو الكلى:

- مبلغ الاعانة: 1000 جنيه تصرف على اربع مرات بحد أقصى 4000 جنيه

- الاوراق المطلوبة:

- صورة الرقم القومى للعضو

- استمارة أ.ن

- قرار العجز من القومسيون الطبى (أصل).

(3) اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة

- مبلغ الاعانة: 10000 جنيه

- الاوراق المطلوبة:

- صورة الرقم القومى للعضو

- استمارة أ.ن

- اصل التقرير الطبى

- قرار المجالس الطبية المتخصصة

- اصل تقارير ما بعد عمل الزرع