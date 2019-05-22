تعرف كيف تحصل على 3 إعانات استثنائية من اتحاد المهن الطبية

يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضاء نقابة "الأطباء البشريين، الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، إعانات استثنائية.
ويستعرض "اليوم السابع"، طرق الحصول عليها:
(1) فى حالات المصائب الذى يتعرض لها عضو الاتحاد:
- مبلغ الاعانة: 2000 جنيه ( بحد اقصى ) على دفعتين خلال العام
- الاوراق:
- صورة الرقم القومى للعضو
- استمارة أ.ن
- صورة الرقم القومى للزوجة
- طلب الاعانة موجة من النقابة
- اسباب طلب الاعانة
- تقرير طبى اصل
(2) إعانة العجز الجزئى أو الكلى:
- مبلغ الاعانة: 1000 جنيه تصرف على اربع مرات بحد أقصى 4000 جنيه
- الاوراق المطلوبة:
- صورة الرقم القومى للعضو
- استمارة أ.ن
- قرار العجز من القومسيون الطبى (أصل).
(3) اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة
- مبلغ الاعانة: 10000 جنيه
- الاوراق المطلوبة:
- صورة الرقم القومى للعضو
- استمارة أ.ن
- اصل التقرير الطبى
- قرار المجالس الطبية المتخصصة
- اصل تقارير ما بعد عمل الزرع
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