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الأربعاء، 22 مايو 2019 04:40 ص
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تعرف كيف تحصل على 3 إعانات استثنائية من اتحاد المهن الطبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:00 ص
تعرف كيف تحصل على 3 إعانات استثنائية من اتحاد المهن الطبية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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يصرف اتحاد نقابات المهن الطبية لأعضاء نقابة "الأطباء البشريين، الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، إعانات استثنائية.

ويستعرض "اليوم السابع"، طرق الحصول عليها:

(1)    فى حالات المصائب الذى يتعرض لها عضو الاتحاد:

-      مبلغ الاعانة: 2000 جنيه ( بحد اقصى ) على دفعتين خلال العام

-      الاوراق:

-       صورة الرقم القومى للعضو

-      استمارة أ.ن

-      صورة الرقم القومى للزوجة

-      طلب الاعانة موجة من النقابة

-      اسباب طلب الاعانة

-      تقرير طبى اصل

(2)     إعانة العجز الجزئى أو الكلى:

-      مبلغ الاعانة: 1000 جنيه تصرف على اربع مرات بحد أقصى 4000 جنيه

-      الاوراق المطلوبة:

-      صورة الرقم القومى للعضو

-      استمارة أ.ن

-      قرار العجز من القومسيون الطبى (أصل).

(3)    اعانة استثنائية لعمليات الزرع (كلى / كبد ) العمليات المتقدمة

-      مبلغ الاعانة: 10000 جنيه

-      الاوراق المطلوبة:

-      صورة الرقم القومى للعضو

-      استمارة أ.ن

-      اصل التقرير الطبى

-      قرار المجالس الطبية المتخصصة

-      اصل تقارير ما بعد عمل الزرع


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اتحاد المهن الطبية

اعانات اتحاد المهن الطبية

اعانة نقابة الاطباء

اعانة نقابة الصيادلة

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