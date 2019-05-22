تعرف على موازنات قطاع الاتصالات للعام المالى الجديد فى 5 نقاط

كتبت : نورا فخرى

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على موازنات ديوان عام وزارة الاتصالات وجميع القطاعات التابعة لها للعام المالى 2019/2020.



ويرصد "اليوم السابع" جملة موازنات قطاع الاتصالات فى الآتى

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- بلغت جملة اعتمادات مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العام المالى 2019/2020 نحو 27 مليارا و144 مليونا و93 ألف جنيه، مقابل نحو مليار و959 مليونا و623 ألف جنيه العام المالى 2018/2019، بزيادة قدرها 25 مليارا و184 مليونا و470 ألف جنيه.



- بلغت جملة اعتمادات موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية فى العام المالى الجديد 2019/2020 نحو 45 مليونا و388 ألف جنيه، مقابل 45 مليونا و418 ألف جنيه فى العام المالى الجارى 2018/2019، وذلك بنقصان يقدر بنحو 30 ألف جنيه.

- قدرت جملة اعتمادات موازنة جهاز تنظيم الاتصالات للعام المالى 2019/2020، نحو 7 مليارات و251 مليونا مقابل نحو 6 مليارات و91 مليون جنيه و434 ألف جنيه جملة موازنة العام المالى الجارى 2018/2019، وذلك بزيادة نحو مليار و159 مليونا و566 ألف جنيه عن العام المالى الجارى.

- ارتفعت جملة اعتماد موازنة الهيئة القومية للبريد فى العام المالى 2018/2019 بنحو 5 مليارات و260 مليونا و117 ألفا، حيث بلغت قيمتها العام المالى الجديد 59 مليارا و766 مليون جنيه و500 ألف جنيه مقابل 54 مليارا و506 ملايين جنيه و383 ألف جنيه العام المالى الجارى 2018/2019

- وبلغت جملة اعتماد موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى العام الجديد 2019/2020 بنحو 611 مليونا و810 آلاف جنيه، مقابل مليار و24 مليونا العام المالى الجارى 2019/2018، وذلك بإنخفاض قدرة 412 مليونا و692 ألف جنيه.