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تعرف على كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة من الأحوال المدنية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة من الأحوال المدنية الأحوال المدنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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مع التطور التكنولوجى باتت شهادة الميلاد المميكنة بديلاً للشهادة الورقية، حيث لا يستغرق استخراج الشهادة الممكينة دقيقة واحدة بالأحوال المدنية.

ويقدم "اليوم السابع" شرحاً للقراء عن كيفية وآلية استخراج شهادة الميلاد الممكينة:
 

أولاً: المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة:

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

ثانيًا: في حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد أو صورة ضوئية معتمدة.

ثالثًا: من له الحق فى استخراج شهادة الميلاد المميكنة "نفسه، الأب، الأم ، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال".
 


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