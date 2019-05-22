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تعرف على خطة مستشفيات الغربية لإسعاف المواطنين خلال الموجة الحارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:24 م
تعرف على خطة مستشفيات الغربية لإسعاف المواطنين خلال الموجة الحارة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بمحافظة الغربيه
الغربيه محمد طارق
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قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحه بمحافظة الغربيه،أن هناك خطة لمواجهة درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال تلك الفتره وأثناء فترات الصيام.
 
وأضاف شرشر فى بيان له اليوم، أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامه والمركريه ، وتشغيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات الفرعيه لتلقي بلاغات المواطنين ، كما شدد على توافر الأدويه ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافيه زيادة عن المخزون ، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم.
 
وأكد على زيادة أعداد الأطباء بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونه ، كما تم تجهيز فريق الانتشار السريع لدعم المستشفيات.
 
 

 


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