تعرف على خطة مستشفيات الغربية لإسعاف المواطنين خلال الموجة الحارة

وأضاف شرشر فى بيان له اليوم، أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامه والمركريه ، وتشغيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات الفرعيه لتلقي بلاغات المواطنين ، كما شدد على توافر الأدويه ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافيه زيادة عن المخزون ، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم.

وأكد على زيادة أعداد الأطباء بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونه ، كما تم تجهيز فريق الانتشار السريع لدعم المستشفيات.