تعرف على خطة الطب البيطرى بالدقهلية لمواجهة الإجهاد الحرارى للحيوانات

واشار المنجى، فى بيان له اليوم،إنه فيما يخص الدواجن يجب رفع الأعلاف طوال فترات النهار،و رش حوائط وأسطح عنابر الدواجن،ووضع مضادات الإجهاد الحرارى وفيتامين ج فى مياه الشرب،اضافة الأملاح المعدنية لتعويض الفاقد من الصوديوم والكلوريد والبيكربونات، و مراعاة كثافة الطيور بالعنبر،وزيادة عدد السقايات،ومتابعة قراءة الترمومترات، صح مياه باردة فى خطوط الشرب،وأما فيما يخص الحيوانات الكبيرة،فيجب رفع الأعلاف تماما فى وقت الظهيرة لتقليل الاحتباس الحرارى،ورش حوائط الزرائب وأماكن وجود الحيوانات ووضع الثلج فى احواض الماشية تقليل الكثافة العددية للحيوانات والتخلص الدائم من الروث لمنع حدوث التحلل البيولوجى الذي ينتج عنه حرارة تقليل الرطوبة النسبية من خلال وضع كريستالات الفورمالدهيد علي الأرضيات، اضافة الفيتامينات والأملاح المعدنية واستخدام المراوح والشفاطات.