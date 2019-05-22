تعرف على أهم التوصيات للمزارعين ومربى الدواجن للتعامل مع الموجة الحارة

كتب عز النوبى

ينشر" اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بمختلف انحاء الجمهورية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام القادمة، للحفاظ على ثروتهم النباتية الزراعية، وتفادى أية خسائر محتملة.

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، بتكليفات من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه سيسود البلاد بداية من اليوم ولمدة 5 أيام موجة شديدة الحرارة على البلاد.

ووفقا للموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، متوقع ان تبلغ ذروة درجات الحرارة المرتفعة غدا الخميس وتصل درجة الحرارة فى القاهرة لنحو 45 درجة.

وقال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذى للمركز إن هناك عدد من التوصيات الفنية التى يجب علي المزارعين تتفيذها للوقاية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة فى البداية لابد من عدم تعرض المزارعين للشمس مباشرة وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى 3 عصرا و فى حال الضرورة ينبغى ارتداء قبعة لتجنب الاصابة ببعض الامراض المتعلقة بالاجهاد الحرارى نتيجة لتعرض الشخص لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ارتفاع الحرارة ولابد من تناول شرب الكثير من المياه و السوائل قبل الصيام.

وأشار إلى أن تلك التوصيات تتمثل فى التسميد بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الأمونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدرة على تحمل الإجهاد، فضلا عن الرش بعنصر الكالسيوم والبوتاسيوم لتحسين حالة النباتات وزيادة قدرة الجهد الخلوية للنباتات لتحمل تلك الظروف القاسية و زيادة قدرتها قدرة النباتات على تحمل الظروف الجوية السيئة شديدة الحرارة، كذلك الرش بالمبيدات الحشرية خلال تلك الفترة هام جدا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة مثل حشرة المن و الذبابة البيضاء و الأكاروس و التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجة الحرارةلتوفر الظروف المناخية المناسبة لزيادة نشاطها خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد عونى، مدير المعمل المركزى للمناخ الزراعى، إن رتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن، خاصة الكبيرة فى العمر، أى التى يتجاوز عمرها أكثر من 20 يوما، وأنه في حال تجاوزت درجة الحرارة الحد المسموح به فان ذلك الى يؤدى الى اجهاد حرارى على الدواجن و يسبب ضررا كبيرا على صحة الدواجن ويمكن أن يؤدي لنفوق أعداد كبيرة منه ويمكن تجنب ذلك بعمل التالى

1- رفع الاعلاف من امام الدواجن فى فترات النهار فبل العاشرة صباحا ومع وشدة الحرارة وتقديمها بعد الساعة الخامسة مساء

2- وزيادة عدد المساقى مع رفع مستوى المياه فيها لترطيب جسم الدواجن ويفضب استخدام ماء بارد

3- رش جدران واسطح العنابر بالماء من الخارج صباح لخفض درجة الحرارة

4- استخدام مضادات الاجهاد الحرارى وفيتامين "c" فى ماء الشرب

5- ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعانى فيها الدواجن من الإجهاد الحرارى.

6- تركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء لخفض درجة الحرارة

7- عمل عنابر بصورة هندسية للاستفادة من التهوية الطبيعية مناسب لتقليل تأثير ارتفاع درجة الحرراة.

واضاف الدكتور محمد عبد ربه وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي انه لابد من ري النباتات في أوقات مبكرة “بعد الفجر” وإضافة المحاليل التى تحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وتجنب الري فى أوقات النهار.

تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم 7-10 جم/ للتر، مع محفزات النمو وهيومات بوتاسيوم. والرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش فى المساء، أو 2 كيلو زنك مخلبي للفدان في 200 لتر ماء لكل فدان لمعظم الزراعات.

طلاء سوق أشجار الفاكهة بمادة الجيرلمخلوط بوردو (جير + سلفات نحاس)، مما يقلل ضرر الأشعة الشمسية وتجنب تشقق "القلف" الطبقة الخارجية لجذوع النباتات، وخاصة الأشجار الصغيرة. وكذلك عدم رش اى مبيدات حشرية او فطرية خلال الموجة الحارة حتى تنتهى تماما عدم زراعة اى شتلات خضروات او فاكهة خلال هذة الموجه الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء هذة الموجة و كذلك اجراء الرش بالمغذيات والاحماض الامينية لتشجيع النبات على زيادة امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجه لتفادى اضرار الموجة الحارة . وضع الحيوانات تحت مظلات للحيوانات وابعادها عن اشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا

فضلا عن الرش الوقائي للنباتات داخل الصوب بالكبريت الميكروني بمعدل 2 جرام في اللتر لتجنب الاصابة بالكاروسات و الحلم الدودي خلال تلك الفترة، مع الاهتمام بعمليات الري وفقا للمقنن المائي للمحصول حسب مرحلة النمو.

وقال المدير التنفيذى إن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير اكبر من انخفاضها على الماشية فكلما ارتفعت الحرارة يؤدي إلى إجهاد الحيوانات خاصتا الماشية الحلابة وقلة كمية الغذاء التي يتناولها الحيوان وهذا ينعكس بدوره على إنتاجية الحيوان.

لابد من اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتفادى أى أضرار صحية على الحيوانات، مثل تغيير مياه شرب الحيوانات منذ بداية الصباح على فترات قصيره بسبب سخونة ارتفاع حرارة الهواء الجوي، الاهتمام بعمل علائق تتماشى مع ظروف الاجهاد الحراري وعمل نظام حماية مناسب للحيوانات مثل المظلات المرتفعة و عمل نظام رش ضبابي لتقليل درجة الحرارة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. الاهتمام بالتطعيم والاستفادة من القوافل البيطرية التي تقوم بها الوزراة

وفي سياق متصل طمأن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، المزارعين بان الموجة الحرارية المتوقعه خلال الايام الثلاثة المقبلة، لن يكون لها تأثيرات شديدة على النباتات اذا تم اتباع هذه التوصيات نظرا لقصر فترة تلك الموجة الحرارية حيث ان موجة شديدة الحرارة لمدة 3 أيام فقط ليس من شأنها عمل تأثيرات شديدة على المزروعات.