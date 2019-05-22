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تعرف على أسباب عقد قمتين بالسعودية نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:45 م
تعرف على أسباب عقد قمتين بالسعودية نهاية الشهر الجارى الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب مصطفى عنبر
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دعا الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو المقبل، على خلفية الاعتداءات على محطتى ضخ للنفط فى السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات، وترصد اليوم السابع اهم المعلومات عن القمتين وهى : 
 

القمة الإسلامية:

 
1- تنعقد القمة الإسلامية فى دورتها العادية تحت شعار " قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.
 
2- تهدف القمة لبلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية فى العالم الإسلامى.
 
3- يسبق عقد القمة اجتماع كبار الموظفين الذي من المرتقب أن يرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة فى مدينة جدة في 29 مايو 2019، حيث سيرفع الوزراء مشروع البيان الختامى إلى القمة الإسلامية لاعتماده.
 
4- سوف يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامى الذى سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة فى العالم الإسلامى.
 
5- سوف يبحث القادة موقف الدول الأعضاء فى المنظمة من آخر المستجدات الجارية فى القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلاً عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدى للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى تُعنى بها المنظمة.
 
 

القمة العربية الطارئة:

 
1 تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتفعيل آليات الدفاع العربى المشترك.
2 بحث تداعيات الهجوم على ناقلتى نفط فى الإمارات ومحطتى ضخ نفطية بالمملكة.
3 بحث التداعيات لاخطيرة على الأمن الإقليمى والدولى وعلى امدادات واستفرار اسواق النفط العالمية.
 

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الملك سلمان بن عبد العزيز

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قمة مكة

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