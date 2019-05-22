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تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع والمجارى المائية استعدادًا للزراعات الصيفية

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 ص
تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع والمجارى المائية استعدادًا للزراعات الصيفية تطهير ترعة
كتبت أسماء نصار
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انتهت الحكومة ممثلة فى الجهات المختصة من تطهير حوالى 33000 كيلو متر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون م3 من الترسيبات لتيسير وصول المياه إلى نهايات الترع وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وأوضحت الحكومة، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع قطاع توزيع المياه، لوضع قواعد لتنظيم عمل نوباتجيات بالقطاع والإدارات التابعة له، ومهندسى المحطات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية بالمحافظات، والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.
 

كما تم إجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال موسم الزراعات الصيفيه، و رفع أقصى درجات الاستعداد فى جميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية، و التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.
 

كما تم تكليف المهندسين بالتواجد فى المواقع لتوصيل المياه لكافة الأغراض التنموية من مياه الشرب والزراعة، و الصناعة، مع تجهيز وتشغيل المحطات اللازمة عن توفير مياه الشرب بجميع المحافظات، ووضع خطة وبرنامج للمرور المفاجئ فى جميع الأوقات، وعلى جميع المحطات، للتأكد من الاستعداد الكامل، وتواجد كافة المهندسين والفنيين بمواقعهم، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد


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