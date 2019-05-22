تسمم 4 أطفال من أسرة واحدة فى سوهاج بسبب وجبة منزلية فاسدة

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج، 4 أطفال من أسرة واحدة فى دائرة مركز شرطة جهينة، يعانون من قىء وآلام فى البطن، على خلفية تسممهم جراء تناول وجبة منزلية فاسدة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا، يفيد بإصابة 4 أطفال فى قرية نزهة المحزمين بدائرة جهينة، بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وحجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أنجزها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، إصابة الأطفال "محمد. ع. ا" 5 سنوات، و"حنين. ع. ا" 3 سنوات، و"محمد. و. ا" 4 سنوات، و"سلامة. و. ا" 6 سنوات، من أسرة واحدة، بقىء وآلام فى البطن. وبسؤال والدة الأول والثانية "سحر. ع. ا" 23 سنة، ربة منزل، ووالدة الثالث والرابع "هناء. ع. م" 30 سنة، ربة منزل، أقرتا بمعاناتهما من تلك الأعراض عقب تناول وجبة منزلية، وأنه لا شبهة منزلية فى الأمر.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، ووُضع الأطفال الأربعة تحت الملاحظة فى قسم الباطنة بمستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.