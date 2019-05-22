سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لأهالى منطقة إمبابة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:26 م
تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لأهالى منطقة إمبابة هدايا تركى آل الشيخ
كتب محمود العمرى
إضافة تعليق

أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدد من كراتين رمضان لجمعيات خيرية فى منطقة إمبابة ، وتم توزيعها على الأهالى فى المنطقة.

وسادت حالة من البهجة وسط أهالى منطقة إمبابة بعد استلامهم هدايا المستشار تركى آل الشيخ، وأعربوا عن سعادتهم لتلك المساهمة التى قدمها، كما عبر الأهالى عن شكرهم لما يقوم به آل الشيخ من مساعدات مختلفة والتى تعبر عن الدور الإجتماعى الذى يقوم به فى مصر وغيرها من الدول.

يأتى بالإضافة لما أعلنه المستشار تركى آل الشيخ عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال.

1d0c4d6b-2389-4502-b749-4ae0d219ab07
 
5bfc6fc3-3c7b-4b16-8ec6-b0d004e541ea
 
6f7ff161-d7a2-4b95-b83b-df59119a8854
 
7cae6045-9ab1-440c-96b2-41ace8b6bebb
 
9d4b96bb-36a3-4b41-8162-8d33823daae8
 
671d098f-30a5-4f3c-bc0d-c993eadfb8a2
 
3431f2b3-df3a-4c1e-9995-0b3c6142200a
 
7203eb9d-e11d-4c83-88d1-03fdfcfa3b23
 
05341021-a33b-40cf-bd27-5fa1ea6ac2aa
 
23936419-41a7-43bf-86c1-f2321531ab1c
 
57946003-022e-43cf-8738-ca8161ebd16e
 
b2cb669c-ce6d-475d-a39d-59626aff39cd
 

 

d588dc93-80f7-433a-a6e7-de39b2d7e650
e35c0060-477f-41c5-b9ca-c56eb6941528
 
fdb5a852-745d-4b5d-9ba2-baf561089fef

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لعدد من القرى بمختلف المحافظات

تركى آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم

تركى ال الشيخ

امبابة

عاجل

اخبار عاجلة

رمضان

كرتونة رمضان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة