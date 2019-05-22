تركى آل الشيخ يهدى كراتين رمضان لأهالى منطقة إمبابة

كتب محمود العمرى

أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدد من كراتين رمضان لجمعيات خيرية فى منطقة إمبابة ، وتم توزيعها على الأهالى فى المنطقة.

وسادت حالة من البهجة وسط أهالى منطقة إمبابة بعد استلامهم هدايا المستشار تركى آل الشيخ، وأعربوا عن سعادتهم لتلك المساهمة التى قدمها، كما عبر الأهالى عن شكرهم لما يقوم به آل الشيخ من مساعدات مختلفة والتى تعبر عن الدور الإجتماعى الذى يقوم به فى مصر وغيرها من الدول.

يأتى بالإضافة لما أعلنه المستشار تركى آل الشيخ عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال.



