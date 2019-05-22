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ترامب يرشح الدبلوماسية السابقة باربرا باريت لوزارة القوات الجوية

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:29 ص
ترامب يرشح الدبلوماسية السابقة باربرا باريت لوزارة القوات الجوية ترامب
واشنطن(أ ش أ)
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رشح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، السفيرة السابقة والرئيسة السابقة لمركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران باربرا باريت لتكون وزيرة للقوات الجوية.. مؤكدا أنها ستكون وزيرة "ممتازة" لقيادة القوات الجوية.

وكتب ترامب - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى ( تويتر) - حسبما أفادت قناة (الحرة ) الأمريكية اليوم الأربعاء - : "يسرنى أن أعلن ترشيح باربرا باريت من ولاية أريزونا لمنصب وزيرة القوات الجوية ".

وكانت باريت (البالغة 68 عاما) قد شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامى (2008 و2009) فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "ايروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

وتعد باريت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا فى عام 1994، لكنها فشلت فى الحصول على ترشيح الحزب الجمهورى.

 


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