ترامب يدرج شركة صينية عملاقة ضمن القائمة السوداء

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تستعد لحظر بيع التكنولوجيا الأمريكية، لشركة صينية هى أكبر صانع لتقنية المراقبة بالفيديو فى العالم، فى أحدث محاولة لكبح الطموح الاقتصادى العالمى لبكين، ذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستضع الخطوة شركة "Hikvision"، على قائمة الولايات المتحدة السوداء. وستكون هذه أيضًا المرة الأولى التى تعاقب فيها إدارة ترامب شركة صينية لدورها فى المراقبة والاعتقال الجماعى لأقلية الإيجور، وهم أقلية عرقية مسلمة تعيش فى الصين.

ومن المرجح أن تؤدى هذه الخطوة أيضًا إلى تأجيج التوترات التى تصاعدت فى ظل الحرب التجارية المتجددة للرئيس ترامب ضد الصين. وقام الرئيس الأمريكى، فى غضون أسبوعين، برفع التعريفة الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وهدد بفرض الضرائب على جميع الواردات واتخذ خطوات لعرقلة عمل شركة هواوى العملاقة. فيما تعدهت الصين بالانتقام من الصناعات الأمريكية.