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تذكرتى تحذر: لا يمكن نقل ملكية تذكرة كأس الأمم الأفريقية لأى شخص آخر

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:34 م
تذكرتى تحذر: لا يمكن نقل ملكية تذكرة كأس الأمم الأفريقية لأى شخص آخر تذكرتي
كتب محمد شرقاوى
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أعلنت شركة تذكرتى، أنها تنوه على إنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال.

وأكدت تذكرتى، أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء وحفاظا النهوض بالمنظومة الرياضية.

وكان إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلي موقع www.tazkarti.com  وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت في روسيا العام الماضي.

ويستطيع الراغبون فى حجز أى تذاكر للفعاليات المختلفة القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الالكترونى www.tazkarti.com  والحجز من خلال تسجيل الدخول بعد عمل Fan ID طبقاً للخطوات المذكورة على الموقع، وإنتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـ Fan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم إستلامها إما من الفروع التي سيتم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفسارتهم من خلال الخط الساخن 15355.

الجدير بالذكر أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستنطلق في 21 يونيو المقبل وحتي 19 يوليو المقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

 

 


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