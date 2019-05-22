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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:32 م
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تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:20 م
تداول 31 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 31 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 6 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول  6 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويتواجد على ألارصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 

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