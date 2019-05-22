تحرير 43 مخالفة تموينية بطور سيناء.. وضبط 50 كيلو لحوم فاسدة فى المنوفية

المحافظات – فايزة مرسال - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، حملة تموينية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين على الأسواق لضبط السيطرة على الأسواق ومتابعة المخابز وتشديد الرقابة عليها وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرًا متنوعًا ما بين عدم إعلان وبيع بأزيد لسلع غذائية وعدم حمل شهادات صحية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد ماهر عبدالله وكيل مديرية التموين بجنوب سيناء، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بالنسيق مع مباحث التموين.

وفى المنوفية، نظمت الوحدة المحلية لرئاسة مجلس ومدينة بركة السبع، بالاشتراك مع الإدارة التموينية حملة تموينية مكبرة على المحلات تحت إشراف حسن نائب رئيس المركز وبالتعاون مع قسم شرطة بركة السبع والإدارة البيطرية والطب الوقائي ببركة السبع والإدارة التموينية ورخص المحلات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو لحم قطع عليه علامات العفن وتنبعث منه رائحة كريهة في محل باسم إبراهيم شوقي عبد العزيز، 23 كيلو دهن بقري وجاموسي مجهول المصدر، 5 كيلو لحم مفروم مجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل محضر بالواقعة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محمد الهنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع وفي إطار الحرص الدائم على الرقابة على الأسواق والمنتجات الاستهلاكية لضمان سلامة ما يُقدم للمواطنين وفي ضوء التعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة لخدمة المواطنين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة تلا بالمنوفية، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورنصيف حفناوى وكيل وزارة الصحية بالمنوفية وإدارة مراقبة الأغذية بتلا برئاسة الدكتورة أمل عبد الوارث مدير عام الإدارة الصحية بتلا حملة تموينية مكبرة شملت مركز تلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 80 محضر جنح مختلف، وسحب 14 عينة للفحص المعملى لبيان صلاحيتها من عدمه، إعدام 1700 رغيف خبز "سحلة" متعفن، 22 كيلو لحوم مجمدة تالفة و115 لتر مياه غازية تالفة 200 عبوة أغذية تستهدف الأطفال تالفة و47 كيلو أغذية تالفة، وذلك أثناء تفتيش 39 منشأة كما تم التوصية بالغلق الإدارى لعدد 2 منشأة.