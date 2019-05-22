تحرير 32 محضر لمنشأت مخالفة وإعدام علب سلامون وسمنة منتهيين الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

حررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، 32 محضر لمنشآت مخالفة، بالإضافة إلى ضبط معلبات غذائية فاسدة.

وقامت فرق مراقبة الأغذية بإدارتى سمسطا والفشن بعمل حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على ٢٣ منشأة غذائية وتم تحرير ٣٢ محضر لأصحاب المنشآت لوجود نقص للاشتراطات الصحية للمنشآت وعدم حصول العاملين على شهادات صحية سارية.

وضبطت الحملة ٨١ علبة سلامون و15 علبة سمنة منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز سمسطا والعرض على النيابة العامة وقامت الحملة باعدام ٤٠ كجم أغذية تالفة.