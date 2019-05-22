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تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:27 م
تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة تحرير محضر غش بلجنة بامتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين
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تابع اليوم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية بأنواعها الصناعى والزراعى والفندقى والتجارى، لامتحان اللغة الإنجليزية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والإجراءات الأمنية الخاصة باللجان ومستوى الامتحان بالنسبة للطلاب، والتأكد من ختم ورقة الامتحان بخاتم اللجنة، وبيانات الطلاب المدونة على ورقة الامتحان وغيرها من الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية.
 
ورافق نائب الوزير فى جولته الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى.
 
وبدأت الجولة بزيارة لجنة مدرسة الدكتور طه حسين إدارة السيدة زينب محافظة القاهرة يمتحن بها طلاب مدرسة خدمات السيدة زينب الثانوية الفنية بنات، حيث يؤدي الطالبات  امتحان اللغة الإنجليزية.
 
وتفقد مجاهد اللجان ووجه بحظر دخول التليفونات المحمولة الخاصة بالطلاب داخل اللجنة، حتى لا يتعرض الطلاب والمسئولين عن اللجنة للمسائلة القانونية وقام مجاهد بالتواصل مع الطالبات وسؤالهن عن ورقة الامتحان ومستوى الامتحان.
 
 
 
وتابع مجاهد الزيارة حيث قام بزيارة لجنة مدرسة البهية البرهانية إدارة السيدة زينب يمتحن بها طلاب مدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية بنين، وتم ضبط مجموعة من التليفونات المحمولة داخل اللجان وتحويل الملاحظين والمراقب الأول للشئون القانونية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل محاضر الغش للطلاب. 
 
وتم زيارة مدرسة الدرب الأحمر الثانوية الفندقية المتقدمة المشتركة بنات وبنين، إدارة وسط القاهرة حيث تفقد مجاهد اللجان وفى اللجنة رقم 7 تم ضبط ورقة أسئلة غير مختومة بخاتم اللجنة، وتليفون محمول بحوزة طالب داخل اللجنة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محضر غش للطالب.
وأشار مجاهد إلى أهمية وجود عناصر أمنية بلجان الامتحان حرصاً على أمن اللجان والطلاب حيث لاحظ عدم وجود عناصر أمنية باللجان.
 
وفي نهاية الجولة التفقدية زار مجاهد غرفة العمليات المركزية  وتابع سير العملية الامتحانية فى مجموعة من المحافظات.
 
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التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

تحرير محضر غش لطالب

حيازة التليفون المحمول

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