تحالف روساتوم الروسى يفوز بمناقصة لاستخراج الوقود النووى من مفاعل فوكوشيما

كتبت رحمة رمضان

فاز تحالف شركات روساتوم الروسية، المسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية فى مصر، بمناقصة تنفيذ مشروع لتطوير التقنيات لاستعادة بقايا الوقود النووى والهياكل الداخلية (تطوير نظام جمع الغبار النووي من بقايا الوقود) ، الذى يقوم على تطوير مجموعة من الأبحاث التى من شأنها أن تعمل على تطوير نظام لجمع الغبار الناتج أثناء معالجة بقايا الوقود من الوحدات التالفة فى مفاعل فوكوشيما دايشى النووى باليابان.

يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، كأحد البرامج المدعمة يقوم على إدارتها معهد ميتسوبيشي للأبحاث باليابان فى إطار المشروع المزمع الانتهاء منه فى غضون عامين، وستجرى مؤسسات روساتوم سلسلة من التجارب على عينات الوقود النووى وعينات نموذجية من المواد الحاملة للوقود لدراسة خصائص الغبار الناتج عنهما.

وسيتم استخدام نتائج المشروع فى تطوير نظم السلامة التى تعمل على استخراج شظايا الوقود المذاب كجزء من أعمال التعافى من الحوادث بمفاعل فوكوشيما دايشى النووى.