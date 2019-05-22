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تجديد حبس متهمين 15يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:24 م
تجديد حبس متهمين 15يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "هشام ع" ، و"محمد ف"،  15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعه أُسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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