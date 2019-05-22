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تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة15 يوما بتهمة اغتصاب 3 أطفال

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:45 م
تجديد حبس توربينى شبرا الخيمة15 يوما بتهمة اغتصاب 3 أطفال محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس عاطل وفتاة 15 يوما بتهمة هتك عرض 3 أطفال واجبارهم على التسول.
 
كانت  نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق أمرت بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيلًا عصابيًا لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.
 
 
والبداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد اتخاذ "أميرة وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، أرض المؤسسة بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية لهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهم.
 
وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.
 
 

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