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تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:03 م
تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة امتحانات طلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2015 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.
 
 التأجيل فى الامتحانات جاء لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وسيتم استكمال باقى الامتحانات فى موعدها كما هو موضح فى الجدول المعلن مسبقًا.
 
جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019 ، التى تصل إلى 45 درجة مئوية.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 
 

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