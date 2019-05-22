بيخسس ويعزز الرغبة الجنسية.. اعرف فوايد الآيس كريم فى الحر

كتبت فاطمة خليل

الآيس كريم من الأطعمة المنعشة والغنية بالفوائد الصحية، ومع قدوم فصل الصيف يصبح الآيس كريم وجبة خفيفة ويمكن إدراجها بين الوجبات الرئيسية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الآيس كريم، بحسب ما ذكر موقع sharecare.

فوائد الآيس كريم





الآيس كريم

يساعد على فقدان الوزن



الآيس كريم يمكن أن ينقص وزنك، حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النساء اللائي يتناولن وجبة واحدة على الأقل من منتجات الألبان كاملة الدسم، مثل الآيس كريم، اكتسبن وزنا أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

تناول نصف كوب من الفانيليا أو آيس كريم الشوكولاتة - التي تحتوي على حوالي 140 سعرة حرارية و 7 جرام من الدهون و 14 جرام من السكر - يمكن أن يكون نسبة جيدة من الآيس كريم فى نظامك الغذائي.

قد يساعد في محاربة العقم



تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد في مجلة Human Reproduction إلى أن تناول اللبن كامل الدسم أو الآيس كريم قد يحسن فرصتك في إنجاب طفل.

نظرت الدراسة في عادات الأكل لدى أكثر من 18000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 24 و 42 عامًا، وكان خطر الإصابة بالعقم المرتبط بالإباضة بنسبة 38 % لدى النساء اللائي تناولن الآيس كريم كامل الدسم مرتين أو أكثر في الأسبوع.

غنى بالمغذيات



على الرغم من أن مكونات الآيس كريم الرئيسية هي الكريمة والحليب والسكر إلا إنه يوفر لجسمك حفنة من العناصر الغذائية الرئيسية، ويساعد فى تقوية العظام لأنه غنى بالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم وفيتامينات B، كما يوفر كمية مناسبة من البروتين، وهو أمر مهم في إصلاح الأنسجة ونمو الخلايا.



فوائد الآيس كريم

تحسين الحالة النفسية



وجدت إحدى الدراسات أن ملعقة من الأشياء الباردة مثل: الآيس كريم تجعلك تشعر بأنك سعيد بالفعل، وقام باحثون من معهد الطب النفسي في لندن بتتبع نشاط المخ لدى الأشخاص الذين يتناولون الآيس كريم بالفانيليا، ورأى الباحثون تأثيرًا فوريًا على منطقة من الدماغ تسمى القشرة الأمامية المدارية ، وهي مركز للمتعة ينشط عندما يستمتع الناس بتناول الآيس كريم.

يحسن الرغبة الجنسية



لأنه يحتوي على مستويات عالية إلى حد ما من الكالسيوم والفوسفور، وكلاهما يساعد على بناء احتياطيات الطاقة في العضلات وزيادة الرغبة الجنسية لديك.