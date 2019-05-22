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بيان: أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعى المسال مع سيمبرا إنرجى

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:45 ص
بيان: أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعى المسال مع سيمبرا إنرجى أرامكوا السعودية
رويترز
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قالت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية اليوم الأربعاء إن أرامكو أبرمت اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا.

وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.


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