بعد وصولها لـ47% فى البرلمان الإسبانى.. ما هو نصيب المرأة فى البرلمانات الأوروبية؟

كتب : بيشوى رمزى

شهدت النساء زيادة كبيرة فى تمثيلهن على مستوى البرلمانات الأوروبية، وهو ما بدأ مؤخرا فى تقرير نشرته مؤخرا صحف عالمية حول زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان الأسبانى إلى 47%.

"اليوم السابع" يرصد نسبة تمثيل النساء فى عدد من البرلمانات الأوروبية:

إيطاليا

حققت المرأة تمثيلا برلمانيا غير مسبوق فى الانتخابات التشريعية فى 2018، حيث احتلت 34% من المقاعد.

فرنسا

شهد البرلمان الفرنسى طفرة كبيرة فى تمثيل المرأة حيث تجاوز نسبة الـ47% فى انتخابات 2017.

ألمانيا

أما تمثيل المرأة فى ألمانيا قد شهد تراجعا كبيرا ليصل إلى 31% فقط، فى عام 2017، ليكون أقل نسبة تحصل عليها المرأة الألمانية فى البرلمان منذ 19 عام.

السويد

وصل تمثيل المرأة فى البرلمان السويدى إلى أكثر من 46%.

فنلندا

تعد أحد أكثر الدول الأوروبية التى تشهيد تمثيلا نسائيا بالبرلمان، حيث تصل إلى 47%.

النرويج

وصل تمثيل النساء فى النرويج إلى 40% من المقاعد البرلمانية.

مقدونيا الشمالية

وصل تمثيل النساء فى برلمان مقدونيا الشمالية إلى 38.3%.

بلجيكا

تجاوز تمثيل المرأة فى البرلمان البلجيكى نسبة الـ38%.

الدنمارك

تمثل المرأة 37.1% من المقاعد البرلمانية فى الدنمارك.