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بعد وصولها لـ47% فى البرلمان الإسبانى.. ما هو نصيب المرأة فى البرلمانات الأوروبية؟

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:16 م
بعد وصولها لـ47% فى البرلمان الإسبانى.. ما هو نصيب المرأة فى البرلمانات الأوروبية؟ احدى اعضاء البرلمان الاوروبى تصطحب طفلها اثناء الجلسات
كتب : بيشوى رمزى
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شهدت النساء زيادة كبيرة فى تمثيلهن على مستوى البرلمانات الأوروبية، وهو ما بدأ مؤخرا فى تقرير نشرته مؤخرا صحف عالمية حول زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان الأسبانى إلى 47%.
 
"اليوم السابع" يرصد نسبة تمثيل النساء فى عدد من البرلمانات الأوروبية:
 
إيطاليا
حققت المرأة تمثيلا برلمانيا غير مسبوق فى الانتخابات التشريعية فى 2018، حيث احتلت 34% من المقاعد.
 
فرنسا
شهد البرلمان الفرنسى طفرة كبيرة فى تمثيل المرأة حيث تجاوز نسبة الـ47% فى انتخابات 2017.
 
ألمانيا
أما تمثيل المرأة فى ألمانيا قد شهد تراجعا كبيرا ليصل إلى 31% فقط، فى عام 2017، ليكون أقل نسبة تحصل عليها المرأة الألمانية فى البرلمان منذ 19 عام.
 
السويد
وصل تمثيل المرأة فى البرلمان السويدى إلى أكثر من 46%.
 
فنلندا
تعد أحد أكثر الدول الأوروبية التى تشهيد تمثيلا نسائيا بالبرلمان، حيث تصل إلى 47%.
 
النرويج
وصل تمثيل النساء فى النرويج إلى 40% من المقاعد البرلمانية.
 
مقدونيا الشمالية
وصل تمثيل النساء فى برلمان مقدونيا الشمالية إلى 38.3%.
 
بلجيكا
تجاوز تمثيل المرأة فى البرلمان البلجيكى نسبة الـ38%.
 
الدنمارك
تمثل المرأة 37.1% من المقاعد البرلمانية فى الدنمارك.

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البرلمان الفرنسى

المرأة

البرلمان السويدى


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