بعد تحذيرات الأرصاد من ارتفاع الحرارة.. اعرف حكم التبرد بالمياه فى الصيام

كتب على عبد الرحمن

يلجأ الكثير منا إلى الاستحمام بالمياه الباردة فى ظل ارتفاع حرارة الجو، خاصة مع تحذيرات الأرصاد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى ويكون على كافة الأنحاء بالبلاد.

ويخشى بعض الصائمون من أن يكون تبردهم بالمياه أثناء ارتفاع درجات الحرارة يبطل الصوم، ولكن دار الإفتاء المصرية حسمت الجدل من خلال مقطع فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تبرُّد الصائم بالماء، بأن يغتسل أو أن يصب على بدنه الماء اتقاء للحر أو العطش، جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم.

ودلل الدكتور محمد عبد السميع فتواه بقوله: "وذلك لما روى عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر جُنُبًا في رمضان، من غيرِ حلم فيغتسل ويصوم"، وذكر البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "كانَ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأبزن: هو حوض الاستحمام.