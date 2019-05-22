video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمانى إيرانى: لن نخوض حربا بالوكالة أو مباشرة مع أمريكا

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:33 م
برلمانى إيرانى: لن نخوض حربا بالوكالة أو مباشرة مع أمريكا البرلمان الإيرانى ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيراني، إن طهران لن تخوض، تحت أى ظرف من الظروف، حربًا سواء بالوكالة أو مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فلاحت بيشه - وفقا لما نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - " لن ندخل الحرب تحت أى ظرف من الظروف، ولا يمكن لأى جماعة أن تعلن أنها تدخل فى حرب بالوكالة عن إيران."

وكان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قد صرح أمس الثلاثاء، بأنه " ليس من مصلحة إيران التصعيد .. قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد، لكننا سندافع عن أنفسنا".

يذكر أن هناك تصاعدا فى التوتر بين طهران وواشنطن وذلك عقب عام من انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى العالمية، وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

على جانب آخر، أكد مدير مكتب الرئيس الإيرانى محمود واعظى ،اليوم، أن مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا تعنى قبول بلاده بالتفاوض.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن واعظى ـ قوه فى تصريحات صحفية ـ " لا تفاوض مع واشنطن، فى ظل الضغوط وانتهاك التزاماتها فى الاتفاق النووي".

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أعلن ـ فى وقت سابق ـ أن بلاده سترسل وفدا إلى واشنطن وطهران للمساعدة "لاحتواء التوتر" بين البلدين.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

هيلارى كلينتون تدعو لاستخدام الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب

مشرعون أمريكيون يتوقعون تخفيف لهجة إدارة ترامب بشأن أزمة إيران

ترامب يكرر نهجه إزاء كوريا الشمالية مع إيران ..الرئيس الأمريكى يمارس الحرب الكلامية.. والتهديدات لأقصى درجة للضغط على الطرف الآخر .. تمهيدا للتفاوض..خبراء يحذرون: مقامرة خطيرة والجهل يقوده لتكرار نفس الخطأ

البنتاجون: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الحرب معها

ايران

البرلمان الايرانى

امريكا

التوتر بين امريكا وايران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة