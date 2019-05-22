برلمانى إيرانى: لن نخوض حربا بالوكالة أو مباشرة مع أمريكا

طهران (أ ش أ)

قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيراني، إن طهران لن تخوض، تحت أى ظرف من الظروف، حربًا سواء بالوكالة أو مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فلاحت بيشه - وفقا لما نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - " لن ندخل الحرب تحت أى ظرف من الظروف، ولا يمكن لأى جماعة أن تعلن أنها تدخل فى حرب بالوكالة عن إيران."

وكان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قد صرح أمس الثلاثاء، بأنه " ليس من مصلحة إيران التصعيد .. قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد، لكننا سندافع عن أنفسنا".

يذكر أن هناك تصاعدا فى التوتر بين طهران وواشنطن وذلك عقب عام من انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى العالمية، وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

على جانب آخر، أكد مدير مكتب الرئيس الإيرانى محمود واعظى ،اليوم، أن مبادرة بعض الدول للتوسط بين طهران وواشنطن لا تعنى قبول بلاده بالتفاوض.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن واعظى ـ قوه فى تصريحات صحفية ـ " لا تفاوض مع واشنطن، فى ظل الضغوط وانتهاك التزاماتها فى الاتفاق النووي".

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أعلن ـ فى وقت سابق ـ أن بلاده سترسل وفدا إلى واشنطن وطهران للمساعدة "لاحتواء التوتر" بين البلدين.