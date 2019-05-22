براءة رئيس الشركة القابضة للسياحة من تهمة الكسب غير المشروع

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمود رشدان، ببراءة على عبد الله رئيس الشركة القابضة للسياحة من تهمة الكسب غير المشروع.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، عبد الله سلام وأسامة أو شيعشع.

تعود أحداث الواقعة عندما تم إحالة على عبد الله عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة السابق، لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته عقب التحاقه بالعمل العام.

وترافع الدكتور طارق عبد العزيز محامى المتهم أمام هئبة المحكمة، وطالب بانتفاء الركن المادى والمعنى لجريمة الكسب غير المشروع، استنادا على أن المتهم قبل توليه رئاسة الشركة القابضة للسياح، ة كان يملك 50 فدان باعمهم بـ37 مليون جنيه فضلا على أنه كان يعمل مستشارا لعدد من الملوك والأمراء والشركات السياحية.

وأضاف أن المتهم يمتلك أموالا كبيرة قبل تولية رئاسة الشركة القابضة للسياحة، حتى أن جهاز الكسب غير المشروع حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، إلا أن النائب العام قدم استئناف فتم تحويلها إلى محكمة الجنايات.