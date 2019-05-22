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بتخفيضات تصل لـ30%.. زيادة معروض السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:00 ص
بتخفيضات تصل لـ30%.. زيادة معروض السلع الغذائية بمنافذ الزراعات المحمية منافذ بيع السلع الغذائية
كتب عز النوبى
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واصلت منافذ الزراعات المحمية وقطاع الإنتاج، زيادة المعروض من السلع الغذائية طوال شهر رمضان، خاصة البقوليات، والخضراوات، ومنتجات الألبان واللحوم الأسماك بأنواعها، بأسعار مناسبة تقل عن الأسواق الخارجية، لرفع العبء عن المواطن البسيط، ومحدود الدخل.

قال المهندس إبراهيم الدسوقى، مدير عام الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه تقرر زيادة المعروض من جميع السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بتخفيضات تصل من 25 لـ30% طوال أيام شهر رمضان، وزيادة المعروض من اللحوم البلدية، والمستوردة، والأرز والسكر، بخلاف طرح كميات كبيرة من الدواجن والبط والسمان، كميات كبيرة من منتجات الألبان والخضراوات .

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج، إن زيادة المعروض من السلع الغذائية من منتجات الوزارة بمنافذها طوال أيام رمضان والشوادر الدائمة بجوار الوزارة، موضحًا أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته وأيضًا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة، مضيفًا أن هناك عروضًا خاصة على جميع المنتجات، لرفع العب عن المواطن، ونحرص على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وهناك عروض على الزيت، والسكر، أرز، بقوليات، خضراوات، ولحوم حمراء ودواجن وأسماك بأسعار مخفض فى متناول الجميع، وتقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بإدارة التسويق التابعة للقطاع للتيسير على المواطنين وتوفير المنتجات لهم بأسعار مخفضة.


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