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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:56 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض إنتاج النفط الروسى إلى 11.147 مليون ب/ى فى 1-21 مايو

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:50 م
انخفاض إنتاج النفط الروسى إلى 11.147 مليون ب/ى فى 1-21 مايو إنتاج النفط - ارشيفية
رويترز
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قال مصدران مطلعان على البيانات لرويترز اليوم الأربعاء، إن متوسط إنتاج روسيا النفطى انخفض فى الفترة من أول مايو وحتى 21 من نفس الشهر إلى 11.147 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11.23 مليون برميل يوميا فى أبريل

وتضرر إنتاج النفط الروسى فى مايو فى ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطى.

وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومى من أول مايو إلى 21 من ذات الشهر هو الأدنى منذ يونيو 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميا.

وبلغ الإنتاج بين أول مايو والسادس عشر من نفس الشهر 11.156 مليون برميل يوميا، أى دون مستوى 11.18 مليون برميل يوميا الذى تعهدت روسيا بإنتاجه فى إطار اتفاق عالمى لدعم الأسعار.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطى بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

 


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