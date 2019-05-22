انخفاض أسعار النفط اليوم بعد ارتفاع المخزون الأمريكى بمقدار 2.4 مليون برميل

كتبت – مروة الغول

انخفضت أسعار النفط اليوم، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى 71.79 دولار للبرميل بمعدل إنخفاض بلغ برنت 39 سنتا أو 0.5 %، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.54 دولار للبرميل، بمعدل إنخفاض 59 سنتا أو ما يعادل 0.9%.

وجاء الانخفاض الذى شهدته أسعار النفط اليوم، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 480.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل، كما ستعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية لمخزونات النفط في مساء اليوم الأربعاء.

وكانت تصريحات المملكة العربية السعودية بالالتزام بالحفاظ على توازن واستدامة أسواق النفط العالمية وذلك تأكيدا لتصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى يوم الأحد الماضي خلال اجتماع "أوبك" علي السعي لضمان استقرار اسواق النفط فى ظل الأوضاع المتوترة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكن مع عدم التأثير على الأسعار واقتصاديات الصناعة.

وأوضحت بيانات رسمية، ارتفاع الصادرات النفطية للملكة العربية السعودية لـ 7.140 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضى بالمقارنة بـ 6.977 مليون برميل يومياً في فبراير .

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو وسيمبرا إنرجي الأمريكية اليوم، عن إبرام أرامكو اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من وحدة تابعة لسيمبرا، حيث وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وذكر البيان المشترك أن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

وقال مصدر متخصص بأسواق النفط، أن عقد تلك الاتفاقية لايؤثر علي اسعار النفط، حيث أن هناك عدة عوامل اخري هي من تؤثر علي اسعار النفط ومنها التوترات التي تشهدها منطقة الخليج الشرق الأوسط، وتهديدات ترامب لطهران وكذلك انخفاض الصادرات النفطية لإيران وفنزويلا وكذلك ما تشهدة ليبيا من أحدات تؤثر في بعضالأحيان على معدل الصادرات النفطية .

وفي الوقت الذى شهدت فيه اليوم انخفاض أسعار النفط جاءت توقعات مورجان ستانلي بتخطى خام برنت حاجز 75 وصولا إلى 80 دولارا للبرميل وذلك خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك في ظل حدوث شح كبير في السوق وفقا لتقديراته، موضحا أن السوق النفطي يعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، متوقعا أن يبلغ نقص الإمدادات النفطية 1.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.