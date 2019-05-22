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اليونان تتهم تركيا بمحاولة تزوير التاريخ

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:48 م
اليونان تتهم تركيا بمحاولة تزوير التاريخ رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس
أثينا (أ ش أ)
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أعلنت وزار الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن أنقرة تحاول تزوير التاريخ، داعية إياها للاعتراف بالإبادة الجماعية لليونانيين.

وقالت الخارجية اليونانية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إن الاعتراف بالحقيقة التاريخية والنقد الذاتى والتخلى عن إنكار التاريخ يدل على القوة لا الضعف، كما يعد ذلك شرطا أساسيا للحوار النزيه ومكافحة التعصب وتحقيق المصالحة بين الشعوب والدول".

وأضاف البيان أن "الخارجية اليونانية ترى أن الاعتراف ببعض الأحداث، مثل الإبادة الجماعية لليونانيين من قبل الجيش التركى، مهمة تاريخية بالنسبة للجميع، وخاصة لتركيا، وذلك من أجل منع تكرار الأحداث التاريخية المظلمة".

وجاء هذا الموقف ردا على توجيه الخارجية التركية اتهامات إلى اليونان بتشويه التاريخ.

يذكر أنه جرت فى اليونان فى 19 مايو الجارى مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية لليونانيين، التى أودت بأرواح أكثر من 350 ألف شخص.

 


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