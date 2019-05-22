اليابان تطالب العالم بمناداة رئيس وزرائها باسمه الصحيح "آبى شينزو"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن اليابان ستطلب من العالم أن تنادى رئيس وزرائها باسمه الصحيح ، آبي شينزو ، بدلاً من شينزو آبي ، بعد 13 عامًا من توليه منصبه.

وقال تارو كونو ، وزير خارجية البلاد ، إنه سيطلب من وسائل الإعلام الأجنبية أن تنادى رئيس الوزراء باسم عائلته "آبي" أولاً.

وقال "أخطط لمطالبة المؤسسات الإعلامية الدولية للقيام بذلك. وقال إن وسائل الإعلام المحلية التي لديها خدمات باللغة الإنجليزية يجب أن تفكر فى الأمر أيضا."

وتكتب الأسماء اليابانية عادةً مع اسم العائلة أولاً ثم الاسم الشخصى بعدها.ولكن باللغة الإنجليزية يتم كتابتها في الاتجاه المعاكس ، وهي ممارسة بدأت في القرن التاسع عشر وأصبحت فيما بعد هي القاعدة.