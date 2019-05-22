الوادى الجديد ترفع درجة الاستعداد بمرافق المحافظة لمواجهة الطقس الحار

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف والكهرباء والمرور والحماية المدنية، وذلك بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وتوخى الحذر وخاصة بين سائقى المركبات على الطرق الرئيسية.

وأشار الزملوط إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لتلقى أى بلاغات واستقبال شكاوى المواطنين .