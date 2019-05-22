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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:11 م
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النيابة تعاين موقع العثور على جثة مسن ملقاة بالسلام

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:34 ص
النيابة تعاين موقع العثور على جثة مسن ملقاة بالسلام العثور على جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع العثور على جثة مسن ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة، لبيان أسباب الواقعة.
 
وكشفت المعاينة الأولية لجثة المسن بأنها لرجل ستيني يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أى علامات تعذيب أو تقيد ولا يوجد معه أى أوراق تثبت شخصيته، وجاري الفحص في كشوفات المتغيبين لمعرفة هويته. 
 
ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام ثاني، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة بملف العبد، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ بأنها جثة مسن ملقاة علي الأرض، ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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