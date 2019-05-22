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النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع عقب مشاجرة مع جاره

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:27 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع عقب مشاجرة مع جاره جثة - أرشيفية
كتب - أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عامل، ألقى نفسه من شقة سكنية فى الطابق السابع بمنطقة الوراق، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران فى شقة جاره ثم إلقاء نفسه من شقته بالطابق السابع. وتبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة، فضلًا عن حدوث نزيف داخلى أدى إلى الوفاة.
 
واستمعت جهات التحقيق لعدد من شهود العيان حول الواقعة، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، فطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.
 
وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق. فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار فى شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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