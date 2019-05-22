النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها فى بولاق

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة فى الجسد.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.