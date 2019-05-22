video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها فى بولاق

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:47 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها فى بولاق جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة فى الجسد.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قفز من الطابق السابع عقب مشاجرة مع جاره

العثور على جثة شاب بطنطا والتحفظ عليها بمستشفى المنشاوى العام

تحريات لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل فى بولاق الدكرور

النيابة تأمر بنشر مواصفات جثة فتاة الرحاب فى أقسام الشرطة

مقتل ربة منزل

بولاق الدكرور

العثور على جثة

النيابة العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة