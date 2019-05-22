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الملك عبد الله وولى عهد أبوظبى يشددان على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:29 م
الملك عبد الله وولى عهد أبوظبى يشددان على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ محمد بن زايد
وكالات
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اكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة ان الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

كما شدد ولي عهد أبوظبي و العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ

وذلك خلال لقاء ولي عهد أبوظبي و العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثان اليوم الاربعاء فى دولة الامارات العربية المتحدة  

 


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