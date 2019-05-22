video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 06:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المقاومة اليمنية تفكك شبكة ألغام زرعها الحوثيون داخل نفق بمدينة الحديدة

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:15 ص
المقاومة اليمنية تفكك شبكة ألغام زرعها الحوثيون داخل نفق بمدينة الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت المقاومة اليمنية المشتركة عن العثور على متفجرات تكفى لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع داخل نفق تحت خط عام فى مدينة الحديدة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مصدر فى الإعلام العسكرى التابع للمقاومة الوطنية، قوله، إن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها المليشيات الحوثية فى الطريق العام قرب دوار المنظر، البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة.

وأضاف أن النفق مليء بالبراميل المتفجرة وزن كل برميل 80 كيلوجراما، وصاروخان وزن كل صاروخ 500 كيلوجرام حولتهما المليشيات إلى ألغام.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير إعلام اليمن يعرض على برلمانيين بريطانيين تعنت الحوثيين فى تنفيذ الاتفاقات

المقاومة اليمنية تكتشف نفقا مفخخا فى مدينة الحديدة أقامته الميليشيات الحوثية

التحالف العربى: تهديد ميليشيات الحوثى يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى

رئيس اليمن: الحرب المفروضة على الشعب من الحوثيين تمتد أخطارها إلى الإقليم والعالم

الحكومة اليمنية تحمل "الحوثيين" مسئولية تفاقم الماسأة الإنسانية

المقاومة اليمنية

الحوثيين

مكافحة الارهاب

الحرب فى اليمن

نفق مفخخ فى اليمن

مدينة الحديدة

اخبار عربية

اخبار اليمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

الرجوع الى أعلى الصفحة