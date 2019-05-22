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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة خطف طفل وطلب فدية من أهله فى المرج

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:25 م
المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة خطف طفل وطلب فدية من أهله فى المرج خطف طفل ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعاطل بتهمة خطف طفل لمساومة أسرته علي مبلغ مالى بالمرج.

كشفت التحقيقات أن المتهم "عيد.م " عاطل قام بخطف الطفل " أمجد.س" ، 8 سنوات ومساومة أسرته على مبلغ مالى مقابل تحريره الطفل.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من والد الطفل يفيد باختفاء طفله وخطفه من قبل مجهول وأنه تلقى اتصال هاتفى مطالبا منه مبلغ مالى مقابل تحريره الطفل .

وبتتبع المكالمات بين المتهم ووالد الطفل تم التوصل لعنوان المتهم وضبطه واعترف أن الطفل لدى شقيقه وأن تحرير من قبل قوات الأمن وتسليمه لأسرته .

واعترف المتهم علمه أن والد الطفل يعمل فى السعودية وعاد فى إجازة قصيرة فقرر خطف الطفل ومساومة والده لدفع مبلغ مالى مقابل تحرير الطفل لكن خطته فشلت بضبطه من قبل قسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم.

 

 


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