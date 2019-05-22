المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان

كتب - محمود طه حسين

قالت مصادر مسؤولة، إن الأغلبية العظمى من المدارس الثانوية انتهت من توزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على الطلاب، استعدادا للامتحانات التى تنطلق خلال أسبوعين، وتحديدا السبت 8 يونيو المقبل.

وطالبت المصادر، الطلاب الذين لم يتسلموا أرقام جلوسهم بالتوجه إلى المدارس قبل إجازة عيد الفطر، نظرا لأن الامتحانات تنطلق عقب إجازة العيد مباشرة. متابعة: "بطاقة رقم الجلوس مهمة للطالب لأنها تدله على لجنته ورقم جلوسه، ومن المقرر أن توضع أرقام الجلوس وكشوف المناداة فى أماكن بارزة عند مدخل اللجنة، ليتمكن الطالب الذى لم يحصل على رقم جلوسه من معرفته قبل دخول اللجنة الفرعية.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق السبت 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 3 يوليو.