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المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:18 ص
المدارس تنتهى من توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة قبل أسبوعين من الامتحان طلاب ثانوية عامة
كتب - محمود طه حسين
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قالت مصادر مسؤولة، إن الأغلبية العظمى من المدارس الثانوية انتهت من توزيع بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على الطلاب، استعدادا للامتحانات التى تنطلق خلال أسبوعين، وتحديدا السبت 8 يونيو المقبل.
 
وطالبت المصادر، الطلاب الذين لم يتسلموا أرقام جلوسهم بالتوجه إلى المدارس قبل إجازة عيد الفطر، نظرا لأن الامتحانات تنطلق عقب إجازة العيد مباشرة. متابعة: "بطاقة رقم الجلوس مهمة للطالب لأنها تدله على لجنته ورقم جلوسه، ومن المقرر أن توضع أرقام الجلوس وكشوف المناداة فى أماكن بارزة عند مدخل اللجنة، ليتمكن الطالب الذى لم يحصل على رقم جلوسه من معرفته قبل دخول اللجنة الفرعية.
 
يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق السبت 8 يونيو المقبل، وتستمر حتى 3 يوليو.
 

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التربية والتعليم

الثانوية العامة

ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة

توزيع ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية

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