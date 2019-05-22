اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مصر بداية الطريق" تعقد اجتماعها الأول 10 يونيو

كتب محمود راغب

اتفقت اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مصر بداية الطريق" على عقد أول اجتماع يوم 10 يونيو المقبل لاستعراض الأسماء المقترح مشاركتها وأهم محاور الفعالية.

مبادرة "مصر بداية الطريق" سيتم خلالها تنظيم احتفالية ودعوة المسئولين رفيعى الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

وهذه الاحتفالية تأتى فى إطار تأكيد الدور الريادى للدولة المصرية على الصعيد الإفريقى والعربى وكذلك إثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أنه يأتي أيضًا في إطار إعلان السيد الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وخريجى الأزهر الوافدين أحد أهم القوة الناعمة لمصر فى العالم، موضحة أن تقلد بعض خريجى الأزهر مناصب رفيعة فى بلادهم يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره فى العالم، موضحة أنه سيكون من ضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كل ضيف لمحاضرة بالكلية التى تخرج منها.