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الكهرباء: تأخر مشروع العدادات الذكية للتأكد من نجاح التجربة

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:46 م
الكهرباء: تأخر مشروع العدادات الذكية للتأكد من نجاح التجربة عداد ذكى
كتبت رحمة رمضان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه إبريل الماضى، موكدة أن هناك عدة أسباب وراء تأخر الانتهاء من المشروع أهمها التأكد من نجاح التجربة التى تعد الأولى من نوعها.
 
وأضافت، أن من بين أسباب تأخر الانتهاء من المشروع هو تمسك الحكومة بأن يتم تنفيذ المشروع بأيدى مصرية بنسبة 100% وعدم الاعتماد على المنتج الأجنبى، لافتا إلى أن إجمالى عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء حاليا تبلغ 37 ألف عداد.
 
يذكر أن المشروع التجريبى لتركيب 250 الف عداد ذكى يتم تنفيذه فى نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء  كمرحلة أولى حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي (العبور- مدينة نصر) بإجمالي عدد حوالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي ( 6أكتوبر- الشيخ زايد) بإجمالي عدد حوالى 50 ألف عداد ، وشركة الاسكندريــة بمنطقتي (وسط الاسكندرية – برج العرب) بإجمالي عدد حوالى 39 ألف عداد، ، وشركــة القنـــاة بمنطقة (العاشر من رمضان) بإجمالي عدد 50 ألف عداد، بمع ، وشـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة ( طنطا) بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطي بمنطقتي (المنيا- أسيوط) بإجمالي عدد حوالي 28 ألف عداد.
 
 
 
 
 
 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات الذكية

شركات توزيع الكهرباء


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