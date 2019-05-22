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الكاميرات أداة الأمن فى كشف غموض مقتل طبيب بولاق الدكرور.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:00 ص
الكاميرات أداة الأمن فى كشف غموض مقتل طبيب بولاق الدكرور.. تعرف على التفاصيل كاميرات المراقبة - أرشيفية
كتب بهجت ابو ضيف
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يفحص ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور.

وشملت عملية الفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية والمنشآت المحيطة بموقع الحادث، كما تم الاستماع لأقوال جيران المجنى عليه "نجيب.م" الذين أكدوا أنه يقيم بمفرده، وجارى فحص الأشخاص المترددين على الضحية، خاصة فى الوقت المعاصر لارتكاب الجريمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أحد أفراد عائلة المجنى عليه، الذى كان يتردد عليه بمسكنه للاطمئنان عليه، الذى أكد عدم وجود أى خلافات أو علاقات عدائية للمجنى عليه مع آخرين.

كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، حيث تم إجراء معاينة للشقة، ورفع البصمات، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة، وأن السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة لكشف غموض الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.


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