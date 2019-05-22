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القبض على 18 عنصر إجرامى لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:27 م
القبض على 18 عنصر إجرامى لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة المتهمين والمضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة، أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وجاء أبرزها، بضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار فى العقاقير المخدرة، والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، بحوزتهما (عدد 995 أمبول مخدر- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).
 
وضبط 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام شرطة (برج العرب-العامرية أول)  بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم (عدد 71 طربة لمخدر الحشيش -  4300 قرص مخدر- 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).  
 
كما تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرتى مركز وقسم شرطة (دمنهور) بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما ( 120 جرام لمخدر الهيروين– 2 هاتف محمول– مبلغ مالى) .
 
وضبط 2 من العناصر الإجرامية ، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهما بدائرتى مركز شرطة (الإبراهيمية) بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام- سلاح أبيض- 4 هاتف محمول – مبلغ مالى).
 
وضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، بحوزته (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
 
كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة (الإسماعيلية)  بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- 3 هواتف محمول– مبلغ مالى).  
 
وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، بحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).
  
ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم بدائرتى مركزى شرطة (الفتح-أسيوط)  بمحافظة أسيوط، وبحوزتهم (500 جرام لمخدر الحشيش- 151 قرص مخدر- قطعتى سلاح أبيض- 4 هواتف محمول– مبلغ مالى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
 
المتهمين والمضبوطات (1)
المتهمين والمضبوطات 

المتهمين والمضبوطات (2)
المتهمين والمضبوطات 

المتهمين والمضبوطات (3)
المتهمين والمضبوطات 

المتهمين والمضبوطات (4)
المتهمين والمضبوطات 

المتهمين والمضبوطات (5)
المتهمين والمضبوطات 

المتهمين والمضبوطات (6)
المتهمين والمضبوطات 
 

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