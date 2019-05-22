القبض على عامل وراء مقتل سيدة داخل شقتها فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل فى عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

كان رجال مباحث عين شمس، عثروا على جثة ربة منزل 59 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالشقة سكنها مصابة بجرح طعنى بالظهر وبجوارها سكين مدمم، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر 80 سنة، وقرر بتلقيه اتصال هاتفى من عامل بالمحل ملكه 42 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به.

وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله ، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجيب ، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه ، وإكتشف سرقة 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى قدره 700 جنيه، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل طرف زوج المجنى عليها 30 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته أسيوط ، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها ، وبتاريخ الواقعة إستغل تواجد زوج المجنى عليها بالمحل عمله وتوجه للشقة سكنها ، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان متواجد بمكان الحادث محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها ، وإستولى على المسروقات المشار إليها وفر هارباً.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالى 335 جنيه. من متحصلات الحادث بمسكنه ، وكذلك ضبط 2 هاتف محمول المستولى عليهما، لدى عميلين (حسنى النية) ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصيةو تم إتخاذ الإجراءات القانونية.