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القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات بمواقف شبرا الخيمة

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:43 م
القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات بمواقف شبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطلين لفرضهم إتاوات بمواقف شبرا الخيمة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح، وكيل إدارة مرور القليوبية ، بقيام ضباط مباحث المرور ، بشن حملة مرورية لضبط قضايا البلطجة وفرض الإتاوات.
 
أسفرت عن ضبط "محمد. ف ا" 51 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة  طوخ ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .
 
حرر عن ذلك المحضر رقم 10526 لسنة 2018م جنح قسم أول شبرا الخيمة و"محمد .  ف .س" 53 سنة، عاطل ومقيم  القاهرة ، حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة / اكتوبر ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق ، وضبط بحوزته مبلغ 60 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه  تحرر عن ذلك المحضر رقم 10527 لسنة 2018م جنح قسم اول شبرا الخيمة،جارى العرض على النيابةالعامة للتحقيق. 

 


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مديريه امن القليوبيه

قسم اول شبرا الخيمه

مرور القليوبيه

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