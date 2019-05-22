القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات بمواقف شبرا الخيمة

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح، وكيل إدارة مرور القليوبية ، بقيام ضباط مباحث المرور ، بشن حملة مرورية لضبط قضايا البلطجة وفرض الإتاوات.

أسفرت عن ضبط "محمد. ف ا" 51 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة طوخ ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

حرر عن ذلك المحضر رقم 10526 لسنة 2018م جنح قسم أول شبرا الخيمة و"محمد . ف .س" 53 سنة، عاطل ومقيم القاهرة ، حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة / اكتوبر ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق ، وضبط بحوزته مبلغ 60 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه تحرر عن ذلك المحضر رقم 10527 لسنة 2018م جنح قسم اول شبرا الخيمة،جارى العرض على النيابةالعامة للتحقيق.