القبض على عاطلين لفرضهما إتاوات بمواقف شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عاطلين لفرضهم إتاوات بمواقف شبرا الخيمة.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح، وكيل إدارة مرور القليوبية ، بقيام ضباط مباحث المرور ، بشن حملة مرورية لضبط قضايا البلطجة وفرض الإتاوات.
أسفرت عن ضبط "محمد. ف ا" 51 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة طوخ ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .
حرر عن ذلك المحضر رقم 10526 لسنة 2018م جنح قسم أول شبرا الخيمة و"محمد . ف .س" 53 سنة، عاطل ومقيم القاهرة ، حال فرضه الإتاوات والسيطره بموقف المؤسسة / اكتوبر ، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بدون وجه حق ، وضبط بحوزته مبلغ 60 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقى السيارات ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه تحرر عن ذلك المحضر رقم 10527 لسنة 2018م جنح قسم اول شبرا الخيمة،جارى العرض على النيابةالعامة للتحقيق.
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