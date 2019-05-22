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القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:01 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما خلال حملة أمنية .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار ومعاونه النقيب إسلام الفولى، من ضبط "ا.ع" عاطل بحوزته 43 لفافة هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، و"ف.م" عاطل بحوزته سلاح نارى طبنجة، بقصد البلطجة، ومبلغ مالى، تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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القبض على عاطل

سلاح نارى وهيروين بالغربية

مدير امن الغربية

الغربية

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