القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما خلال حملة أمنية .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار ومعاونه النقيب إسلام الفولى، من ضبط "ا.ع" عاطل بحوزته 43 لفافة هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، و"ف.م" عاطل بحوزته سلاح نارى طبنجة، بقصد البلطجة، ومبلغ مالى، تم نقل المتهمين لديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.