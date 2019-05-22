الطب هيقولك فقدان بصر صالح سليم فى الشموع السوداء حقيقة ولا شغل سيما ؟

كتبت فاطمة خليل

"شغل سيما"..ربما تكون هذه الكلمة هى التى تأتى فى أذهاننا أولاً عند التفكير فى حقيقة ما يحدث فى الأفلام وعلاقته بالواقع، خاصة الأمراض وشفائها، من بين الأفلام التى قد تصيبنا بالحيرة فيلم "الشموع السوداء" الذى يفقد البطل أحمد ( صالح سليم) بصره أثناء حادث سقوطه من على الحصان وفى نهاية الفيلم يعود البصر إليه أثناء سقوطه من على السلم واصطدام رأسه بالأرض، فهل كل هذه الأشياء لها أصل علمى أم "شغل سيما"..هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية.



الشموع السوداء

يمكننا أن نعود بذكرياتنا قليلاً لنتذكر فيلم "الشموع السوداء" من أفلام الزمن الجميل، فى بداية الفيلم يصاب البطل أحمد بالعمى فى حادث أثناء ركوبه على الحصان بعد أن شاهد خيانة حبيبته له وفى نهاية الفيلم يتعرض أحمد لحادث آخر أثناء مطاردته لشخص ويقع من فوق السلم ويصطدم رأسه بالأرض، مما أعاد إليه بصره بعد فقده مدة طويلة ..فما حقيقة هذا الأمر.



فقدان البصر

هل يمكن أن تفقد بصرك بسبب حادث أو خبطة على رأسك؟



ذكر موقع"futurism" أن ملايين الأشخاص يعانون من إصابات في المخ كل عام نتيجة الاصطدام أو حادث، وهذا النوع من إصابات الدماغ يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لرؤية المريض، وربما يؤدي إلى العمى، وهو ما يعنى أن ما جاء فى بداية الفيلم وتعرض البطل لحادث ارتطام فى دماغه قد يؤدى حقاً للعمى.

واكتشف الباحثون أنه يمكن استعادة البصر في الأشخاص الذين عانوا من إصابات في الدماغ بل وتصبح الرؤية مثالية لديهم أفضل مما كانت قبل إصابتهم بالعمى.

دراسة صغيرة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية، تضمن البحث 20 مريضاً خضعوا لعملية جراحية لمتلازمة تيرسون، وهونوع معين من النزيف فى العين الناجم في الغالب عن إصابة مؤلمة، مثل حادث سيارة،عانى بعض المرضى من هذا النزيف في كلتا العينين.

وقد تم علاج هؤلاء الحالات لاستعادة البصربعملية جراحية تسمى "استئصال الزجاجية"، تزيل الجراحة الأنسجة الهلامية خلف عدسة العين وتستبدلها بمحلول ملحي، تم تقسيم المرضى إلى مجموعات خضعت للجراحة في غضون 3 أشهر من النزيف وأولئك الذين تلقوها بعد 3 أشهر.

بعد شهرواحد فقط من الجراحة، تحسنت رؤية المرضى، وخلال بضعة أشهر عادت حدة البصر عند جميع المرضى إلى الرؤية الطبيعية.

أشار الباحثون إلى أن طول الفترة الزمنية بين الإصابة والجراحة لم يؤثر على مدى تحسن صورة المريض.



علاج العمى

هل يعود النظر مرة أخرى للأعمى بصدمة على الرأس؟



يقول العلماء إن المرضى الذين أصيبوا بالعمى بعد إصابات الدماغ المؤلمة يمكن أن يستعيدوا رؤيتهم بالكامل من خلال الجراحة، حتى إذا لم تحدث العملية إلا بعد عدة أشهر من وقوع الحادث، فإنها تؤدي إلى رؤية مثالية.

ولكن لا توجد أى أدلة علمية تشير إلى أن النظر يمكن استعادته بصدمة على الرأس أو سقوط من السلم، ولا زال العلماء يبحثون عن طرق لعلاج العمى وإعادة الإبصار، ومن هذه الطرق عملية "استئصال الزجاجية"، التى أشرنا إليها سابقاً، وهو ما يؤكد أن نهاية فيلم الشموع السوداء واستعادة البطل لبصره مجرد حبكة درامية لا أساس لها من الصحة.