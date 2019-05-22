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الأربعاء، 22 مايو 2019 01:18 م
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الصين تحث أمريكا مجددا على توفير بيئة عادلة وغير تمييزية لشركاتها

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:45 م
الصين تحث أمريكا مجددا على توفير بيئة عادلة وغير تمييزية لشركاتها الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
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حثت الصين مجددا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية على توفير بيئة سوقية عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومي، تعليقا على ما تردد بأن الولايات المتحدة تنظر بشأن فرض عقوبات على شركات المراقبة بالفيديو الصينية بما فى ذلك شركة "هانجتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية".

وقال كانج "تؤكد الصين دائما أن علاقات التجارة والاستثمار بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".

 


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